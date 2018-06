Bundesliga-Rückrunde startet mit Topspiel Gladbach - Bayern

Mönchengladbach (dpa) - Mit dem Topspiel zwischen dem Tabellendritten Borussia Mönchengladbach und Bayern München wird am Abend die Rückrunde der Fußball-Bundesliga eröffnet. Tabellenführer München bangt dabei um den Einsatz von Franck Ribéry. Der Franzose leidet unter Schmerzen in den Beinen. Auf jeden Fall fehlen werden Bastian Schweinsteiger und Javier Martínez. Die Borussia muss auf die verletzten Verteidiger Tony Jantschke und Roel Brouwers verzichten. Mönchengladbach ist in dieser Saison im eigenen Stadion ungeschlagen.