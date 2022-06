Bundesjugendspiele in Rohrdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Isny - Nach einer längeren, der Pandemie geschuldeten Pause, konnten nach den Pfingstferien an der Grundschule Rohrdorf endlich wieder Bundesjugendspiele durchgeführt werden. Die Kinder waren mit viel Spaß und Feuereifer dabei und strengten sich bei den Disziplinen Weitsprung, Weitwurf und 50 Meter-Lauf mächtig an, um ihre Bestleistungen zu erzielen. Als Belohnung erhielten die Kinder einen riesigen Obstkorb, der von der Firma Früchte Jork gespendet wurde. So konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Spiele auf ebenso gesunde wie leckere Art mit frischem Obst stärken.