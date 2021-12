Bundesbank-Preis für zwei Bachelorarbeiten BWL-Bank

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmalig hat die Deutsche Bundesbank in diesem Jahr einen Preis für Bachelorarbeiten an der DHBW ausgelobt. Die Ausschreibung richtet sich an die Studiengänge BWL-Bank und BWL-Finanzdienstleistungen an allen Standorten der DHBW. Mit dem Preis, der mit jeweils 1.000 Euro dotiert ist, werden drei fachlich herausragende Bachelorarbeiten prämiert, in denen zentralbankrelevante Themen bearbeitet werden. Zwei der Preise gingen an Absolvent*innen der DHBW Ravensburg, an Marc Rimpl aus Bad Wurzach und an Laura Waizenegger aus Schlier.

Die Studiengänge können der Bundesbank-Jury Arbeiten vorlegen, die sich mit entsprechenden Themen befasst haben und die mit der Note „sehr gut“ bewertet wurden. Vom Studiengang BWL-Bank in Ravensburg wurden im Premieren-Jahr zwei Arbeiten eingereicht. Die Jury entschied, dass beide Ravensburger Arbeiten zu den besten drei gehören, so dass zwei der drei Preise nach Ravensburg gingen.

Beide Arbeiten befassen sich mit aktuellen zentralbankrelevanten Themen. Marc Rimpl, der seine Praxissemester bei der Kreissparkasse Ravensburg absolvierte und nun ein Master-Studium an der Universität Ulm begonnen hat, beschäftigte sich in seiner Arbeit mit Kryptowährungen wie Bitcoin.

Die zweite ausgezeichnete Arbeit beschäftigte sich mit Nachhaltigkeit, einem Thema, das auch für Kreditinstitute immer wichtiger wird. Laura Waizenegger analysierte, wie im Kreditgeschäft zukünftig mit Nachhaltigkeitsrisiken umgegangen werden kann. Laura Waizenegger absolvierte ihre Praxissemester bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG. Sie bleibt nach ihrem Studienabschluss in ihrem Unternehmen und wird sich dort mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Risikobeurteilung bei Unternehmenskrediten beschäftigen.