Bund will Maskenpflicht und Kontakt-Beschränkungen ausweiten

Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwochmittag sind erste Details durchgesickert: Der Bund plädiert dafür, Familienfeiern in drohenden Hotspots einzuschränken. Außerdem schlägt er eine Ausweitung der Maskenpflicht und eine Sperrstunde für die Gastronomie vor.

Verschärfungen sollen spätestens dann in Regionen greifen, wenn sie innerhalb einer Woche 35 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner zählen. Die Maskenpflicht soll überall dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Zudem sollen Bars und Clubs in solchen Fällen geschlossen werden. Das geht aus einem Entwurf für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwochnachmittag hervor.

Wann die Sperrstunde beginnen soll und wie viele Teilnehmer in diesen Regionen bei privaten Veranstaltungen noch zugelassen werden können, wird in dem Entwurf offen gelassen. Über die Zahlen wird erheblicher Streit erwartet.

Eigenbrötler oder Verbündete?

Ab 14 Uhr kommen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen, um über Corona-Maßnahmen zu beraten. Das Treffen findet seit Langem wieder persönlich und nicht per Videoschalte statt. Der persönliche Austausch ist wohl auch den Spannungen zwischen den Landesvertretern geschuldet. Während die Länder mit verschiedenen Regeln einen Flickenteppich geknüpft haben, mehren sich Forderungen nach einem einheitlichen Kurs.

Streitpunkte gibt es viele: Bußgelder, Einschränkung von Feiern und vor allem die Beherbergungsverbote, die in vielen Ländern für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten gelten, hatten zuletzt für Zoff gesorgt. Dazu sieht der Entwurf der Bundeskanzlerin aber keine Veränderungen vor. Vielmehr werden die Bürger „eindringlich“ aufgefordert, nicht erforderliche Reisen aus Risikogebieten heraus und in innerdeutsche Gebiete mit hohen Infektionszahlen hinein zu vermeiden.

Mehr Regionen erreichen Grenzwert

Währenddessen spitzt sich die Infektionslage zu. Am Mittwoch wurden erstmals seit April mehr als 5000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gezählt. Immer mehr Regionen überschreiten den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In Baden-Württemberg sind der Landkreis Esslingen und die Stadt Stuttgart betroffen. Bayern hat zehn Risikogebiete ausgewiesen, darunter die Städte München, Memmingen und Augsburg.