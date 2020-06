In Baden-Württemberg können acht neue Radschnellwege in Angriff genommen werden. Damit fließt ein Großteil der Bundesmittel für solche Projekte in den Südwesten. Das Bundesverkehrsministerium fördert nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ in diesem Jahr 14 Radschnellwege – mehr als die Hälfte davon sollen in Baden-Württemberg entstehen.

Ein neuer Radschnellweg soll auf einer Länge von 29 Kilometern von Baindt im Kreis Ravensburg nach Friedrichshafen führen.