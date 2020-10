Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots

Von Simon Müller

Die Pizzerien in Ehingen werden immer weniger. Nun schließt auch das „La dolce Vita“ am Längenfeld. Kurz vor Weihnachten wird der original italienische Pizzaofen ein letztes Mal brennen. Dann verabschieden sich Angela Adamo-Link und ihr Mann Franz Link in den Ruhestand und die Pizzeria „La dolce Vita“ in Ehingen schließt.

Irgendwann hat eben alles ein Ende.

Angela Adamo-Link

„Wir gehen mit einem tränenden, aber auch einem freudigen Auge“, sagt Angela Adamo-Link.