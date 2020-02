Bund und EU einigen sich auf gemeinsame Düngeregeln – nun soll der Bundesrat schnell „Ja“ sagen

Von Klaus Wieschemeyer

Berlin - Im Streit um zu viel Nitrat im Wasser haben sich EU-Kommission und Bundesregierung auf strengere Vorgaben für die Landwirte geeinigt. Nun sind die Bundesländer am Zug, die den Kompromiss zwischen Umwelt- und Agrarministerium am Freitag erhalten haben: Sie sollen ihm am 3. April im Bundesrat zustimmen. Die verschärfte Düngeverordnung sieht demnach unter anderem eine durchschnittliche Minderdüngung um ein Fünftel in „roten Gebieten“ vor, in denen zu hohe Nitratwerte im Grundwasser gemessen wurden. Auch sollen der Mindestabstand von Düngung zu Gewässern vergrößert und die Zeiten für Düngeverbote eingeschränkt werden.

Viel Verhandlungsspielraum haben die Länder nach Ansicht des Bundes im Bundesrat nicht. Zwar wäre es möglich, „die gesamte Düngeverordnung umzupflügen“, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums in Berlin. Doch bei grundsätzlichen Neuverhandlungen drohten der Bundesrepublik von Seiten der EU-Kommission neben drastischen Strafzahlungen von etwa 860 000 Euro täglich auch Vorgaben zum Düngerecht. Die EU mahnt seit Jahren, dass Deutschland zu wenig für niedrigere Nitratwerte im Grundwasser tut. In einem ersten Strafverfahren war das Land bereits zu mehr Engagement beim Wasserschutz verurteilt worden. Landwirte bezweifeln Teile der Verordnung und warnen vor drastischen Folgen für Viehhaltung und das Pflanzenwachstum. Die Debatte hatte mit zu den anhaltenden bundesweiten Protesten von Landwirte geführt. Bauernpräsident Joachim Rukwied forderte am Freitag Erleichterungen für Betriebe, die bereits heute gewässerschonend wirtschaften. Der Bund hat für Anpassungsmaßnahmen bereits eine „Bauernmilliarde“ in Aussicht gestellt. Wie das Geld verteilt werden soll, ist aber noch offen.

Baden-Württemberg nahm den Entwurf am Freitag zurückhaltend auf. „Wir werden den nun vorliegenden Entwurf intensiv prüfen“, sagte Agrarminister Peter Hauk der „Schwäbischen Zeitung“. Man setze sich unter anderem für „mehr länderspezifische Spielräume“ ein, um regionalen Besonderheiten in Deutschland besser Rechnung tragen zu können.