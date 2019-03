200 Protestaktionen von Schülern für mehr Klimaschutz sollen am Freitag, 15. März, allein in Deutschland stattfinden. In der Region sind Demonstrationen in Ravensburg, Leutkirch, Wangen, Isny, Biberach, Ulm, Laupheim, Heidenheim, Tuttlingen und Lindau angekündigt. So läuft der Klimafreitag.