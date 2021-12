BUND Regionalverband Ostwürttemberg fordert Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten

In einer Pressemitteilung kritisiert der BUND Regionalverband Ostwürttemberg erneut den Ausbau der B29. „Ob der vierspurige Ausbau der B29 mit mehrspurigem Tunnel in Böbingen oder die Machbarkeitsstudie B466 zur Umgehung Neresheim/Ohmenheim; oder auch das Linienfindungsverfahren zur B29n in Pflaumloch/Bopfingen so wie auch der Ausbau der L1060 mit Umgehungsstraßen werden von den im Kreistag vertretenen Parteien alle mit großen Mehrheiten befürwortet“, so der BUND. Scheinbar gehe bei ihnen der Straßenbau vor Klimaschutz. „Dabei wäre bei gutem Willen der Kreistagsmitglieder ein erster Schritt beim Klimaschutz recht schnell machbar“, so Werner Gottstein, Regionalvorsitzender Ostwürttemberg. Gerade bei Umgehungsstraßen werde der Lärm sehr oft von den innerörtlichen Bereichen an die Ortsränder umgelagert. Und durch die deutlich höheren Geschwindigkeiten auf den Umgehungsstraßen werden der Lärm und der Ausstoß von Kohlendioxid deutlich erhöht. Die Versiegelung der Böden als CO2-Senke bei Umgehungsstraßen trägt ebenfalls zu einer Verstärkung der Klimakrise bei.

„Eine Reduzierung der Geschwindigkeit in den Ortsdurchfahrten entlang der B29, B466, L 1060 und der anderen Landstraßen und Kreisstraßen wären alle kurzfristig realisierbarer, kostengünstiger und ein wirksamer Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Verkehrs“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Laut Umweltbundesamt wurden bei Anwohnerbefragungen überwiegend positive Reaktionen auf Tempo 30 festgestellt. Die Reduzierung der besonders störenden Geräusch-Spitzenpegel trägt dazu bei, dass sich die Bewohner weniger durch Lärm belästigt fühlen als bei Tempo 50. Positive Stimmungsbilder gibt es auch zur Verkehrssicherheit und zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs durch Tempo 30.

Eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 Tempo 30 sei straßenverkehrsrechtlich eine sogenannte Verkehrsbeschränkung und nach der Straßenverkehrsordnung zulässig unter anderem zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen, zum Schutz bestimmter Erholungsorte und Erholungsgebiete, zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Etwas schwieriger würde sich die Reduzierung der Geschwindigkeiten auf 80 Stundenkilometer auf Landstraßen realisieren. Aber auch hier könnte bei entsprechendem politischem Willen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Für den BUND Regionalverband Ostwürttemberg bleibt damit als Fazit und Aufforderung an die Kreistagsfraktionen sich schnellstmöglich und mit Mehrheit als ersten Schritt für Geschwindigkeitsreduzierungen in den Ortsdurchfahrten einzusetzen. Werner Gottstein: „Es bleibt zu hoffen, dass der Kreistag sich mit der gleichen Verve für den Klimaschutz einsetzt anstatt für den nicht mehr zeitgemäßen Straßenbau“