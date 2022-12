BUND Naturschutz organisierte die Sammelbestellung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lindau - Mehr als 300 neue Bäume bereichern die Streuobstwiesen in der Region Lindau. Auch in diesem Jahr organisierte die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz in Bayern (BN) eine Sammelbestellung hochstämmiger Streuobstbäume. Mit dieser Aktion vereinfacht der BN es Streuobstwiesen- und Gartenbesitzer, sich hochwertige, regional geeignete Bäume zu beschaffen. Wärmeliebende Sorten für Wiesen am See aber auch solche, die sich für rauere Lagen des Westallgäus eignen, sollte das angebotene Sortiment enthalten. Obstbaumeisterin Birgit Mäckle-Jansen wählte auch diesmal wieder Reiser zum Veredeln aus, die sich üblicherweise kaum im Angebot der Baumschulen befinden. Dazu zählten zum Beispiel alte Sorten wie „Winterprinzenapfel“, „Freiherr von Berlepsch“ oder „Sonnenwirtsapfel“. Aber auch moderne Apfelzüchtungen wie „Rewena“ oder „Relinda“ standen auf der Bestellliste. Neben vielen Apfelhochstämmen holten die mehr als 70 Streuobstliebhaber auch zahlreiche Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume ab. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des BN hatten die Bäume vorher sortiert, so dass die Ausgabe schnell und reibungslos innerhalb weniger Stunden erfolgte. Die BayWa in Hergatz stellte ihr Gelände zur Verfügung und unterstützte so die Initiative des BN. Diese leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten. Die Aktion ist nicht mit einem finanziellen Gewinn verbunden – sie ist ein Gewinn für unsere Kulturlandschaft.