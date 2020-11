Bund Naturschutz in Lindau: Laubsauger und Laubbläser schaden den Tieren

Auch wenn Laubsauger und Laubbläser Zeit und Mühe sparen, schaden sie der Umwelt mit Abgasen, Lärm, Feinstaub und Keimen. Darüber hinaus sind sie aber auch für den tausendfachen Tod von Insekten und anderen Tieren verantwortlich, die sich gerade im Herbst im Schutz der herabfallenden Blätter verstecken, schreibt die Kreisgruppe Lindau des Bundes Naturschutz (BN) in einer Pressemitteilung.

Durch Laubsauger werden lockerer Oberboden, Humusteile, Pflanzenreste und Blätter aufgesaugt, und Kleintiere, die wichtige ökologische Funktionen für den Boden besitzen, werden mit dem Laub zerhäckselt. „Die Laubbläser verwirbeln das Laub und die darin lebenden kleinen Insekten, deren feine Fühler oder Füßchen vom Luftdruck abgerissen und beschädigt werden“, erläutert die Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Lindau Claudia Grießer.

Dazu komme, dass der Stoffkreislauf unter dem Baum unterbrochen werde. Es werden Nährstoffe, Deckung, Winterschutz und Nahrung für alle Kleinlebewesen vernichtet und damit auf Dauer auch der Baum geschädigt, führt die Diplombiologin weiter aus. Denn auch den Bäumen wird mit dem entfernten Laub langfristig der Nährstoffnachschub aus dem sich zersetzenden Laub entzogen. Eine Laubschicht um die Wurzelbereiche kann die Austrocknung des Bodens reduzieren und unterstützt den Wasserhaushalt im Boden.

Deshalb empfiehlt der BUND-Naturschutz auf den Gebrauch von Laubsaugern und -bläsern zu verzichten. Möchte man das Laub entfernen, kann auch ein Laubrechen verwendet werden. Auf Rasenflächen lässt man die Blätter am besten bis zum fast vollständigen Laubabfall liegen und recht sie dann zusammen. Dabei müssen nicht alle Blätter aufgesammelt werden, denn eine dünne Laubschicht führt dem Boden sogar Nährstoffe zu. Als Überwinterungshilfe für Igel lässt sich ein Laubhaufen an Hecken ebenfalls nutzen. „Diese Anstrengungen lohnen sich für die Natur, den Erhalt der Artenvielfalt und ganz nebenbei bedankt sich die unsere Gesundheit für ein wenig Bewegung an der frischen Luft“, schreibt der BN.