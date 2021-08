BUND-Kindergruppe erkundet Streuobstwiese der Agenda Ailingen

Die Grundschulkinder der Kindergruppe des BUND-Friedrichshafens treffen sich dieses Mal am Freitagnachmittag, 10. September, im Panorama-Obstgarten in Friedrichshafen-Berg. Gemeinsam mit dem Experten Herrn Storch erwartet die Kinder ein abwechslungsreicher Nachmittag bei der Erkundung der Streuobstwiese der Agenda Ailingen. Bei einer Foto-Ralley werden sie verschiedene Pflanzen und Tiere kennen lernen. Die zahmen Montafoner Steinschafe Selma, Ella, Rica, Wolle und Luise freuen sich auch schon auf den Besuch. Aus der Wolle der Schafe werden die Kinder sehr Nützliches herstellen. Was das sein wird, ist eine Überraschung. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an der Kirche in Berg, Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Der BUND empfehlt auf jeden Fall eine lange Hose anzuziehen. Bei Regen wird der Termin verschoben.