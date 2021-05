Bund fördert erneut Breitbandausbau am Bodensee

Bodenseekreis (sz) - Der Bund finanziert den Ausbau der digitalen Infrastruktur am See. Bundesminister Andreas Scheuer (CSU) hat dem hiesigen CDU-Bundtestagsabgeordneten Lothar Riebsamen en in einer Videoschalte drei neue Förderbescheide zum Ausbau des schnellen Internets am Bodensee überreicht, wie Riebsamen mitteilt. „Mit insgesamt rund zehn Millionen Euro werden wir Oberteuringen, Bermatingen und Langenargen Bodensee beim Breitbandausbau unterstützen“, so Scheuer. Zu 50 Prozent beteiligt sich der Bund an den Kosten der Ausbauprojekte, die vom Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB) koordiniert werden. Somit fließen aus dem Bundesverkehrsministerium nach Oberteuringen rund 4,5 Millionen Euro, nach Bermatingen rund drei Millionen Euro und nach Langenargen 2,6 Millionen Euro.

Der Bund finanziert die Projekte aus dem Förderprogramm zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland. Damit werden in den Gemeinden noch unterversorgte Adressen endlich an die schnellen Leitungen angeschlossen. Lothar Riebsamen: „Ich freue mich sehr, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur weiter voranschreitet. Nur mit einer exzellenten Breitbandversorgung können die Gemeinden sich positiv weiterentwickeln.“

