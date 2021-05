BUND bietet erstmals Pflänzle-Tische vor drei Geschäften an

Friedrichshafen (sz) - Der BUND Friedrichshafen muss wegen der Pandemie nicht nur den Tag der offenen Gärten am 8. Mai, sondern auch den für 15. Mai vorgesehenen Pflanzentauschstand auf dem Schlemmermarkt absagen. Statt des großen zentralen Tauschstandes bietet der BUND am 15. Mai Gemüse- und Blumensetzlinge vor drei Geschäften an, heißt es in einer Pressemitteilung: dem Bioladen „Greenbox“ in der Ailinger Str. 54, dem Unverpacktladen „s’Gläsle“ in der Charlottenstraße 57 und dem Unverpacktladen „Tante Emmas Bruder“ in der Katharinenstraße 16. Bei letzterem wird auch die Solawi Raderach mit Pflanzen dabei sein. Zwischen 10 und 14 Uhr können die Pflänzchen einfach gegen eine Spende oder im Tausch mitgenommen werden.

„Die meisten angebotenen Pflänzchen sind aus samenfestem Saatgut gezogen,“ sagt die Geschäftsstellenleiterin Marion Morcher vom BUND Friedrichshafen. „Samenfeste Sorten können Sie selbst vermehren, indem Sie von ausgereiften Pflanzen Samen abzunehmen, trocknen und im nächsten Jahr neue Pflanzen daraus zu ziehen.“ So hat man es über Jahrtausende gemacht und so entstand eine große Vielfalt an Sorten, die an unterschiedliche Bedingungen angepasst sind. „Es ist ein unschätzbarer Wert an Erbgut entstanden, der erhalten werden sollte.“

Auch im Garten setzt sich der BUND für biologischen Anbau ein. Alle Hausgärten in Deutschland zusammengenommen entsprechen in etwa der Fläche aller Naturschutzgebiete. Deswegen empfiehlt der BUND: Ökologisch und naturnah gärtnern für die Artenvielfalt. „Ökologisch gärtnern hilft nicht nur Bienen, sondern vielen Insektenarten, Vögeln und vielen weiteren tierischen Gartenbesuchern. Gärten erfüllen so mehrere Zwecke: Sie sind schön anzusehen, eine Oase für unsere Erholung und nützlich für den Erhalt unserer Biodiversität“, teilt der BUND mit. Wer seinen Garten in dieser Richtung gestalten möchte, kann beim Städtischen Förderprogramm „Mehr Natur in Friedrichshafen“ einen Zuschuss beantragen.