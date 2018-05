Wenn das kein Wetterglück ist: Einmal mehr hat das traditionelle Markttreiben in Schmidsfelden am Muttertagswochenende von idealen Temperaturen und weitgehend trockenen äußeren Bedingungen profitiert. Kein Wunder also, dass auch die 20. Auflage wieder zahllose Besucher ins historische Glasmacherdorf lockte – an die gut 50 Stände, in die mächtige Glashütte, an die Biertische und ins Kasperletheater. Glasbläser Stefan Michaelis, die Bewohner Schmidsfeldens und die Heimatpflege Leutkirch als Veranstalter konnten folglich auch fürs 20. Markttreiben hochzufrieden Bilanz ziehen.

In der Sonne glitzern die Autodächer, Kennzeichen aus Ulm, Biberach, Augsburg oder München sind neben vielen RV-Autos zu sehen: Schon am Samstagmittag sind die Parkflächen rund um Schmidsfelden gut gefüllt. Für viele Besucher gehört das Markttreiben seit langem zum Muttertagswochenende, andere sind das erste Mal da und genießen den entspannten Bummel durch das Dorf. Zum Schauen und Kaufen gibt es Allerlei: Filigranen Silberschmuck und handgemachte Zirbenholzkissen, Veggie-Fellchen und duftende Seifen, Mineralien aus den Alpen, fein ziselierte Lampenschirme, originelle Gartendeko und Keramik, Pflanzen, Buchbindearbeiten, Korbwaren, mancherlei Holzartikel und natürlich vielerlei Kunstvolles aus Glas. Kein Problem also, schnell noch ein hübsches Muttertagspräsent zu finden oder sich selbst zu beschenken.

Glas spielt eine Hauptrolle

Auf die Kinder wartet nicht nur das Kasperletheater – „kommet, loset, schauet, lachet“ lädt der Marktschreier dazu ein – sie dürfen auch Schlüsselanhänger aus Holz sägen, sich beim Filzen versuchen oder Glasherzen gießen. Klar, dass das Glas eine Hauptrolle in Schmidsfelden spielt, und so demonstrieren die Glasmacher Stefan Michaelis und Katharina Hagl in der historischen Glashütte wieder ihre Kunst und formen bunte Kugeln aus der heißen, zähen Masse. Wie Glasperlen und –murmeln hergestellt werden, ist derweil im Glasperlenstudio im Oberhaus zu erleben.

Singende Mädchen neu dabei

Neu diesmal beim Markttreiben: das Ponyreiten für Kinder und eine singende Mädchengruppe aus Wangen und Umgebung. Im Dirndl und barfuß erfreuen die fünf jungen Damen mit ihren mehrstimmig gesungenen Liedern die Marktbesucher. Und weil sich mit gut gefüllten Mägen noch entspannter bummeln lässt, bieten Dorfbewohner und Mitglieder der Heimatpflege wieder Kässpätzle, Glasmacherpfanne und Kaffee und Kuchen an. Wer mehr über die wechselvolle Geschichte des kleinen Dorfes erfahren will, der schließt sich danach den Führungen durch die Heimatpflege Leutkirch an. Kunst, kleine Köstlichkeiten aus der Küche und Kultur: Es stimmt schon, das Markttreiben in Schmidsfelden hat für jeden etwas zu bieten.