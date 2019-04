Bulli-Tour kreuz und quer durch Marokko

Salem (sz) - Der Salemer Fotograf Patrick Scholz fährt gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Nuber und Hund Oskar im VW-Bus durch die Welt. Von unterwegs unterstützen sie auf verschiedene Weise soziale Projekte. In unregelmäßigen Abständen berichten sie in der „Schwäbischen Zeitung“ von ihren Erlebnissen.

Riesige Kamelherden, wunderschöne Sandwüsten und meterhohe Wellen – Marokko hat eine ganze Menge zu bieten. Lisa und Patrick haben das nordafrikanische Land drei Monate lang erkundet und sind hellauf begeistert. Von Assilah im Norden Marokkos fahren wir immer entlang der Küste Richtung Süden. In Oualidia treffen wir ein Schweizer Pärchen, das wie wir im Camper-Bus unterwegs ist und das wir bereits im vergangenen Sommer auf unserer Reise durch Norwegen kennengelernt haben.

Gemeinsam erkunden wir die wunderschöne Küste Marokkos mit ihren unzähligen Surfspots. Wir sind begeistert von der Wellenqualität und merken schnell, dass viele der Spots locker mit den Surfmekkas in Indonesien und anderen Ländern mithalten können. So verbringen wir die ersten Wochen in Afrika fast ausschließlich auf unseren Surfbrettern im Wasser.

Als wir uns genug ausgetobt haben, beschließen wir das Innland zu erkunden – und dies sollte man sich in Marokko auf keinen Fall entgehen lassen. Der Weg Richtung Atlasgebirge und die dahinter liegende Sahara Wüste lässt Patricks Fotografenherz höher schlagen. Alle paar Meter halten wir an und springen aus dem Auto, um riesige Kamelherden, wunderschöne Arganbäume, endlos weite Steppenlandschaften, tiefe Schluchten und hohe schneebedeckte Berge zu fotografieren. Gekrönt wird unsere Tour durchs Hinterland, als wir die größte Sandwüste Marokkos erreichen – die Erg Chebbi. Wir fühlen uns wie Ali Baba persönlich, als wir zum Sonnenuntergang in den Dünen sitzen und die Kamelkarawanen beobachten die sich malerisch durch die weichen Hügel schlängeln.

Die Abende nutzen wir, um uns um unser Hilfsprojekt, das Barnabas Children Centre – ein Schul und Waisenhausprojekt in Kenia, welches wir bereits seit 2011 unterstützen – zu kümmern. Da viele Menschen unserer Reise auf Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram folgen, können wir auf diesem Wege viele Menschen erreichen. Diese Möglichkeit nutzen wir um auf unser Projekt in Kenia aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Zudem ist Patrick vor einigen Wochen von Marrakesh nach Hamburg geflogen, um auf einer großen Messe sowie in einem Kino Live Vorträge über seine letzte Reise (Auf dem Fahrrad vom Bodensee nach Indonesien) zu halten und weitere Spenden für das Barnabas Children-Centre zu sammeln. Dadurch konnten wir in den vergangenen Wochen genug Spenden sammeln um die Bewässerung der Gemüseplantage des Projektes sowie einen Spielplatz für die Kinder zu finanzieren. Aktuell suchen wir dringend weitere Fördermitglieder und Paten für das Projekt um die laufenden Kosten, wie die Gehälter der Lehrer und Betreuungspersonen sowie Lebensmittel, Strom und Wasser finanzieren zu können.