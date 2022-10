Bürogebäude aufgebrochen

Meckenbeuren (sz) - Ein Unbekannter ist zwischen Freitag und Dienstag in ein Verwaltungsgebäude in der Hangenstraße in Liebenau eingebrochen. Zunächst versuchte der Täter laut Polizeibericht Türen und mehrere Fenster aufzuhebeln. Anschließend brach er an einem gegenüberliegenden Gebäude das Fenster zu einer Werkstatt auf und verschaffte sich darüber hinaus auch Zutritt zu einem Bürocontainer. Er entwendete einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag und richtete bei seinen Taten rund 3000 Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.