Bürgersprechstunde mit Benjamin Strasser

Der Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser lädt am Donnerstag, 3. Februar, zu einer Bürgersprechstunde in sein Wahlkreisbüro in der Kirchstraße 15 in Weingarten ein. Von 9.30 bis 12 Uhr steht der FDP-Abgeordnete für Gespräche bereit und nimmt Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anliegen von Bürgerinnen und Bürger entgegen. Benjamin Strasser bittet um eine Anmeldung, am besten per E-Mail unter benjamin.strasser.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 0751/56 09 26 83. Spontane Gespräche sind nicht möglich.