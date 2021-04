Bürgerrat Klima beruft ZU-Forschende in Kuratorium

Friedrichshafen (sz) - Professorin Dr. Lucia A. Reisch, Leiterin des Forschungszentrums Verbraucher, Markt und Politik (CCMP) und Gastprofessorin für Konsumverhalten und Verbraucherpolitik an der Zeppelin-Universität (ZU), und Professor Nico Stehr, emeritierter Inhaber des Karl-Mannheim-Lehrstuhls für Kulturwissenschaften an der ZU und international renommierter Klimawandelfolgenforscher, sind in das Kuratorium des Bürgerrats Klima berufen worden. Dies teilt die Zeppelin-Universität (ZU) mit.

Gemeinsam mit weiteren Kuratoriumsmitgliedern beraten Reisch und Stehr künftig die Teilnehmenden des Bürgerrats, die überparteilich und ergebnisoffen darüber diskutieren, wie Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen kann.

Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler nimmt am 26. April der erste bundesweite Bürgerrat Klima seine Arbeit auf. Beraten durch Wissenschaftler erarbeiten 160 zufällig ausgeloste Bürger Empfehlungen für die deutsche Klimapolitik der nächsten Legislaturperiode. Bis zum 23. Juni diskutieren die Teilnehmenden in zwölf Sitzungen, wie die klimapolitischen Ziele im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen noch erreicht werden können – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte. Besonderes Augenmerk erhalten die Themenbereiche Verkehr, Gebäude und Wärme, Energieerzeugung und Ernährung. Die Ergebnisse werden Ende Juni abgestimmt und im Herbst allen Parteien des Deutschen Bundestages überreicht, wie es in der ZU-Pressemitteilung weiter heißt.

Inhaltlich beraten werde der Bürgerrat Klima von einem Kuratorium, dem führende Forscher der Klima- und Gesellschaftswissenschaften sowie Experten aus den unterschiedlichen Themenbereichen des Bürgerrats angehören.

„Eine wirksame Politik gegen den Klimawandel kann nur im Schulterschluss mit den Bürgerinnen und Konsumenten gelingen. Sie sind die Expertinnen und Experten des Alltags und kennen die Handlungsbarrieren am besten, wissen aber auch, wie Verhaltensänderungen in Richtung klimafreundlichere Lebensstile in der Praxis gelingen können. Die Klimapolitik kann viel aus diesem basisdemokratischen Prozess lernen“, sagt Lucia A. Reisch.

„Angesichts der drohenden Risiken und Gefahren für unsere Gesellschaft, kann man nicht ausschließen, wie sich teilweise schon abzeichnet, dass der Ruf nach einer autoritären Regierung lauter wird. Um den Folgen des Klimawandels erfolgreich zu begegnen, braucht es mehr und nicht weniger Demokratie. Demokratien lernen; totalitäre Regime lernen nicht aus Fehlern“, erklärt Nico Stehr, der bis Sommer 2018 Karl-Mannheim-Professor für Kulturwissenschaften an der ZU war.