Bürgermooser Spendenbaum wieder ein Erfolg

Tettnang (sz) - Susanne Engl und Daniel Holzer haben vor Kurzem Spendenschecks in Höhe von insgesamt 4267,40 Euro an die Urmel Kinderkrebshilfe sowie die Hieroniemuß Doctor Clowns übergeben (Foto: Engl). Zentral in Bürgermoos am Lädele steht der Spendenbaum in der Adventszeit. Durch Spenden können sich Firmen und Privatpersonen am Baumschmuck beteiligen und somit den Baum zum Strahlen bringen. „Uns geht es so gut, da ist es einfach wichtig an andere zu denken! Mit dem jährlichen Spendensammeln tragen wir dazu bei, dass beide Vereine ihre wertvolle Arbeit verrichten können. Helfen tut einfach gut“, sagen die beiden Initiatoren.