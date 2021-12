Bürgermooser Spendenbaum bringt mehr als 5000 Euro

Susanne Engl und Daniel Holzer sind von der Hilfsbereitschaft in der Region total überwältigt: 5097,74 Euro haben sie mit ihrem Spendenbaum in Bürgermoos gesammelt. Jeder Cent davon wird zu gleichen Teilen an die Vereine Hieroniemuß Doctor Clowns und die Urmel Kinderkrebshilfe gespendet.

„Das ist die höchste Spendensumme seit acht Jahren“, schreibt Susanne Engl in ihrer Mitteilung. Bis zum vierten Advent wurde fleißig gespendet - so hingen am Ende umgerechnet 123 Kugeln und 97 Sterne am Spendenbaum. „Darunter waren sehr viele Privatspenden, die nicht genannt werden möchten“, schreibt sie weiter.

„Wir sind sehr stolz, so eine Summe überreichen zu können und möchten uns bei allen Mitspendern ganz herzlich bedanken!“, sagen die Initiatoren Daniel Holzer und Susanne Engl. Natürlich soll der Spendenbaum auch im nächsten Jahr wieder aufgestellt werden und viel Freude schenken.