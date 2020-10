Bürgermeisterwahl Langenargen: Bei der Kandidatenvorstellung gibt es Redezeit und Fragerunde

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Platzbeschränkung in der Halle ist eine Anmeldung per amtlichem Anmeldeformular im Voraus zwingend notwendig. Das Anmeldeformular muss bis spätestens Dienstag, 27. Oktober, 24 Uhr im Rathaus (Briefkasten oder per Fax: 07543 / 9330 46) eingehen, um am Losentscheid teilzunehmen. Der Gemeindewahlausschuss zieht die 150 Teilnehmer per Losverfahren am 28. Oktober um 18 Uhr. Alle eingereichten Formulare werden anschließend laut Gemeinde mit einer Zu- oder Absage beantwortet. Das Formular gibt es im Rathaus, im Bürgerservice Plus und auf der Homepage der Gemeinde.