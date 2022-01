In einer Online-Diskussion am Montag haben sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl von Veringenstadt den Fragen der SZ-Leserinnen und -Leser gestellt. In unserer Aufzeichnung ist zu sehen, wie sich Maik Rautenberg, Andreas Bader und Christoph Staib geschlagen haben.

Veringenstadt wählt am 30. Januar einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten bewerben sich: Christoph Staib, Andreas Bader und Maik Rautenberg. Auf Einladung der "Schwäbischen Zeitung" haben die drei Kandidaten über aktuelle Themen diskutiert.