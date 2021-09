Bürgermeisterin verspricht: Wir werden bei Amazon genau hingucken

Trossingen (fawa) - Nicht nur eine „Schönwetterveranstaltung“ sollte die kommunalpolitische Radtour der Trossinger CDU sein, so sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Jürgen Vosseler, der die Tour führte. Und das bezog sich nicht auf die grauen Wolken, die am Donnerstag am Himmel standen, sondern auf das kontroverse Thema Amazon-Ansiedlung.

Dank Ankündigung in der Presse waren auch ein paar „neue Gesichter“ von außerhalb der CDU dabei, so Vosseler. Rund 25 Teilnehmer fuhren vom Kleinen Reitstall aus zunächst zum Baugebiet Albblick und zum Neubau des Wohnhauses für 24 Menschen mit Behinderung mit angeschlossenem Förder- und Betreuungsbereich, den die Stiftung Liebenau dort baut.

Kindergarten für 5,5 Millionen

Am Tag der Bauabnahme fuhren die Radler dann zum Albblick-Kindergarten für acht Gruppen, der am 4. Oktober seinen Betrieb aufnehmen soll. Die Baukosten belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro. Jürgen Vosseler wies auch darauf hin, dass die Elternbeiträge lediglich 12 Prozent der laufenden Kindergartenkosten abdeckten, und die Stadt die restlichen 88 Prozent zuschieße.

Dann ging es weiter zum Schulzentrum, wo der Realschulanbau und das Ganztagesgebäude besichtigt wurden. Der Baufortschritt hat sich durch den allgemeinen Materialmangel am Baumarkt verzögert, doch soll das Gebäude Anfang 2022 bezugsfertig sein.

“Kein Herzensprojekt“

„Es ist kein Herzensprojekt des Gemeinderats und auch nicht von mir“, betonte Jürgen Vosseler an der nächsten Station, dem geplanten Amazon-Logistikzentrum auf der Wiese zwischen Industrie- und Steppachstraße. „Trotzdem stehe ich zu dem Projekt“, so Vosseler. „Und für mich gibt’s auch kein Zurück mehr.“

Doch mit Ex-CDU-Mitglied Günther Kapphan war auch ein prominenter Gegner des Projekts bei der Tour dabei, der ebenso wie eine Anwohnerin noch einmal die Befürchtungen der Kritiker zusammenfasste.

Massive Lärmprobleme befürchtet

„Keine 200 Meter Luftlinie“ vom Logistikzentrum beginne schon die Wohnbebauung. Der 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen in der Woche und der nächtliche Schichtwechsel um 1 Uhr brächten ein massives Lärmproblem. „Das Amazon-Logistikzentrum gehört in ein Industriegebiet weit ab von jeglicher Wohnbebauung“, so eine Kritikerin.

„Wir werden sehr genau hingucken“, versprach Bürgermeisterin Susanne Irion angesichts des jetzt anlaufenden Bebauungsplanverfahrens. Das Lärmgutachten wird zwar von Amazon bezahlt, aber die Stadt gibt es in Auftrag, so dass kein „Gefälligkeitsgutachten“ zu erwarten sei. Und sollten die gesetzlichen Lärmschutzwerte nicht eingehalten werden können – dann sei das Projekt eben auch nicht genehmigungsfähig.

Blühende Landschaften

Weiter ging es zur Blühwiese des Hirschweiden-Hofs der Familie Messner. Vor zwei Jahren hat die Stadt eine Übereinkunft mit den Landwirten getroffen, dass diese vier Hektar aus der regulären Bewirtschaftung herausnehmen, um Blühwiesen für Insekten zu schaffen. Dafür erhalten sie von der Stadt eine Kompensation. Familie Messner hat zusätzlich dazu noch einmal zwei Blühwiesen mit insgesamt 0,9 Hektar geschaffen, die sich über Sponsoren refinanzieren.

An der Erlebniswiese am Stadion erwartete Stadtjugendreferent Marc Molsner die Radler, und Jürgen Vosseler befuhr den gerade fertig gewordenen „Dirt Track“ mit seinem Mountainbike. Sein Urteil: „Ich war beeindruckt.“

Ihren gemütlichen Abschluss fand die Radtour in der „Galerie“.