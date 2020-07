Bürgermeister zeigen Flagge

Lindau (lz) - Die Friedensräume Lindau und der Verein Friedensregion Bodensee haben am 8. Juli den Stadtrat und die Bevölkerung zu einer gemeinsamen Veranstaltung zum Internationalen Flaggentag der Mayors for Peace auf den Bismarckplatz eingeladen. Christian Artner-Schedler von Pax Christi als Träger der Friedensräume hob in seiner Begrüßung hervor, dass sich Lindau bereits 1982 zur „atomwaffenfreien Zone“ erklärt hat, seit 2006 Mitglied der weltweiten Vereinigung der Bürgermeister für Frieden sei und 2019 als erste Stadt in der Bodensee-Region den ICAN-Städteappell gegen Atomwaffen unterzeichnet habe. Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben, wies er auf die vielseitigen Friedensinitiativen am See hin und zitierte Papst Franziskus: „Das Überleben der Menschheit braucht eine Welt ohne Atomwaffen.“ Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hob in ihrer Ansprache das zivilgesellschaftliche Bürgerengagement hervor und gab das Zeichen zum Hissen der Mayors for Peace-Fahne am Rathaus. Im seinem Hauptbeitrag prangerte der Ravensburger Journalist, Autor und Dozent Wolfram Frommlet mit scharfen Worten das Wettrüsten der Atom-Nationen USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel an. Von 1945 bis 2016 seien weltweit 2100 Atomtests durchgeführt. worden, zum Schaden der auf unabsehbare Zeit kontaminierten Natur und der einheimischen Bevölkerung. „Wer Fotos aus Hiroshima gesehen hat, hält es nicht für möglich, dass Menschen auf die Idee kommen könnten, diese Waffe noch einmal einzusetzen. Und 75 Jahre nach dem Beginn dieses Irrsinns lagert noch immer dieser atomare Müll der US-Armee auf deutschen Boden und keine Regierung, keine Opposition ist aufgestanden und hat gewagt, ihnen dieses Zeug zurückzugeben. Im Gegenteil“, wetterte Frommelt.

Er kritisierte aber nicht nur die politisch Verantwortlichen, sondern mahnte auch diejenigen an, die dazu schweigen und nichts dagegen tun. Er ermutigte zur Empörung, vor allem die Jugend, und bekräftigte, dass „wir viele sind“, die eine solche auf Abschreckung aufbauende Sicherheit nicht wollen.

Das Lindauer Kabaräh umrahmte die Veranstaltung mit bekannten Melodien der 70er-Jahre, versehen mit eigenen aktuellen Texten. Zahlreiche auswärtige Besucher und Passanten informierten sich anschließend an einem Stand über den UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag, dessen Unterzeichnung der Pressemitteilung zufolge 92 Prozent der deutschen Bevölkerung befürworten, über die in Büchel stationierten US-Atomsprengköpfe und die geplante Neubeschaffung von atomwaffenfähigen Kampfflugzeugen für die Bundeswehr, die nach einer aktuellen Befragung von Greenpeace von 78 Prozent der Deutschen abgelehnt würden, wie die Veranstalter schreiben.