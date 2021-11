Bürgermeister verabschieden wegen dramatischer Entwicklung Testpflicht in Kindergärten und mehr

In einer Videokonferenz am Dienstag verabschiedeten die Bürgermeister des Kreises und Landrat Stefan Bär noch einmal der dringende Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren. außerdem beschlossen sie mehrere Maßnahmen zur Kontaktreduktion.

„Spitze der 4. Welle noch nicht erreicht“

„Wir haben die Spitze der vierten Welle noch nicht erreicht und sehen mit großer Sorge die angespannte Situation in unseren Kliniken. Spätestens jetzt muss jeder den Ernst der Lage erkennen und seinen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leisten“, so das einhellige Votum der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis laut einer Pressemitteilung deren Vorsitzenden Rudolf Wuhrer, Bürgermeister von Denkingen

Einstimmig wurde – vorerst - Folgendes verabschiedet:

Ab der kommenden Woche wird in den kommunalen Kindertagesstätten wieder eine Testpflicht für Kinder und Personal eingeführt. Für die Kindergärten in kirchlicher oder freier Trägerschaft wird dies ebenfalls angestrebt. Kinder die nicht getestet sind, können dann die Kindertagesstätte nicht mehr besuchen.

Bis Ende Dezember werden alle gemeindlichen Veranstaltungen abgesagt. Den Kirchen und Vereinen wird die Absage von Veranstaltungen wie Konzerten und ähnliches ebenfalls dringend empfohlen.

Keine Veranstaltungen mehr in Gemeindeeinrichtungen

Gemeindliche Einrichtungen werden bis Ende Dezember nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Ausnahme sind die regelmäßigen Proben und Übungsabende sowie Wettbewerbe im sportlichen und kulturellen Bereich, sowie im schulischen oder gewerblichen Bereich.

Mehr Kontrollen

Die Ortspolizeibehörden werden verstärkt Kontrollen von Veranstaltungen, Gaststätten und weiteres zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Bestimmungen durchführen.

Der Besuch von Jubilaren wird bis auf Weiteres eingestellt, um insbesondere die Jubilare nicht zu gefährden.

Es gibt keine Weihnachtsfeiern für die Bediensteten.

Die Rathäuser sind nur unter 3-G-Regelung für Besucher offen. Mögliche weitere Verschärfungen der Verordnungen gelten dann auch für die Rathäuser.

Wieder mehr Testungen

Die Gemeinden werden ihre Testkapazitäten wieder aufrüsten. Hierzu wird der Landkreis in den kommenden Tagen eine Liste der Testmöglichkeiten im Landkreis erstellen. Das vom Landkreis angebotene regelmäßige Impfangebot wird sehr begrüßt.

Die Bürgermeister appellieren dringend an die Bevölkerung sich impfen zu lassen und Kontakte zu vermeiden, wo es nur geht. Sie weisen auch auf die Maskenpflicht entsprechend der Corona-Verordnung sowie die allgemeinen Hygienebestimmungen hin.

„Wir müssen jetzt gemeinsam und vor allem solidarisch zusammenstehen“, so Rudolf Wuhrer.