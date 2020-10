Von Deutsche Presse-Agentur und Agence France-Presse

Bei einer Messerattacke an der Basilika Notre-Dame in Nizza sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen getötet worden, eine Frau und ein Mann. Mehrere weitere Personen seien verletzt, berichten französische Medien unter Berufung auf die Polizei.

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, schrieb am Donnerstag auf Twitter: „Alles deutet auf einen Terroranschlag im Umfeld der Basilika Notre-Dame von Nizza hin.“ Die Polizei hatte zuvor in einer ersten Bilanz von einem Toten und mehreren Verletzten gesprochen.