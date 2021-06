Bürgerbeteiligung und Transparenz fehlen

Heinz Pfetsch, Ortsvorsteher von Sonderbuch, berichtete aus der nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats vom 8. Juni. Der Rat hatte sich hier einstimmig für den Bestandsausbau in der Variante V0.3 ausgesprochen sowie zusätzlich eine Reduktion der Geschwindigkeitsbegrenzung der Kreisstraße in der Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer um Ausweichstrecken für Lastwagen attraktiver zu machen. Nach Meinung des Ortschaftsrats biete der Regelausbau der Variante ausreichend Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Dieser Ausbau könnte ebenfalls finanzielle Zuschüsse bekommen. Für Asch, Sonderbuch und Wippingen sei die Steige die kürzeste Verbindung nach Blaubeuren. Mindestens 90 Prozent der Sonderbucher Bürger seien für deren Erhalt. Eine neue Kreisstraße wäre eine enorme Belastung. „Die Eigentümer von Flächen wollen diese schon jetzt nicht verkaufen. Irgendwann schreiben wir das Jahr 2040 und haben immer noch keine Lösung“, so Pfetsch wörtlich.

Philipp Bohnacker und seine Frau Yvonne die zusammen mit Philipp Söll Initiatoren der Onlinepetition sind, welche aktuell 1610 Unterstützer aus dem Alb-Donau-Kreis hat und damit nicht weit entfernt vom nötigen Quorum von 1800 Personen ist, bemängeln vor allem die fehlende Bürgerbeteiligung und mangelnde Transparenz. Bohnacker versteht vor allem nicht, wie eine der Kreisstraßentrassen direkt vor seinem Wohnhaus geplant werden könne. Zudem verstehe er nicht wie verschiedene Kriterien in der Präsentation der Fachleute gleich gewertet und dann daraus einfach ein Schnitt gebildet werden könne. Zudem sei die Bewertung der einzelnen Kriterien, wie Knotenpunkte, Radverkehr, Fahrzeiten, Naturschutz und einige andere für die Bürger absolut nicht nachvollziehbar. Dass ihm und seinen Mitstreitern vorgeworfen wird, sie würden das Projekt emotionalisieren, weist der Pädagoge zurück. „Wir und viele andere fühlen uns durch die Pläne massiv bedoht. Im Vorfeld hat keiner mit uns gesprochen, wir haben die Befürchtung, dass wir hier vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen“, so Bohnacker. Zudem greifen die Voruntersuchungen für ihn deutlich zu kurz. Mit einer neuen Trasse auf der Alb würde nicht nur ein Naherholungsgebiet zerstört, auch beträfe sie geschützte Pflanzen und Tiere, die dort nachweislich vorkommen würden. Ganz zu schweigen vom Lärm-, Emissions- und Bestandsschutz die nicht in die Betrachtungen des Landratsamts eingeflossen seien. Oder die vorhandene Römerstraße, die möglicherweise archäologische Artefakte beherberge. Nur weil Schutzgebiete noch nicht ausgewiesen seien bedeute das eine kleinere Belastung für die Natur, ganz abgesehen von den Mehremissionen an CO2 durch die verlängerten Fahrstrecken.