Bürger tragen sich ins Kondolenzbuch für Gerold Rechle ein

Ein Kondolenzbuch für den verstorbenen OB Gerold Rechle liegt seit Mittwoch in einem Zelt auf dem Rathausplatz auf. Bürgerinnen und Bürger können so ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Einträge sind auch am heutigen Donnerstag zu den Dienstzeiten der Stadtverwaltung und morgen, Freitag, von 9 bis 13 Uhr möglich. Die Stadt will außerdem auf ihrer Homepage www.laupheim.de ein digitales Kondolenzbuch einrichten.

Der Trauergottesdienst für Gerold Rechle findet am Freitag, 31. Dezember, in der Kirche Sankt Peter und Paul statt; Beginn ist um 10 Uhr. Wegen Corona sind die Plätze im Inneren der Kirche Familienmitgliedern und geladenen Gästen vorbehalten. Es gibt aber eine Tonübertragung des Gottesdienstes auf den Schlosshof. Dort finden ab 9.30 Uhr maximal 500 Personen Einlass; es besteht Maskenpflicht. Sitzplätze stehen zur Verfügung, sie können jedoch nicht reserviert werden.