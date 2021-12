Bürger dürfen Ideen für Wohngebiet auf dem früheren Krankenhaus-Areal einreichen

Durch den Umzug der Sana-Klinik steht der Stadt Biberach mit dem geplanten Baugebiet Hirschberg eine elf Hektar große, freie Fläche in innerstädtischer Lage zur Verfügung. Dort soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Stadtverwaltung ermuntert ihre Bürgerinnen und Bürger, sich an der Planung zu beteiligen.

In Biberach besteht weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. Daher soll auf dem Areal Hirschberg ein neues innerstädtisches Wohngebiet entwickelt werden. An die Planung und den Prozess werden seitens der Bürgerschaft, der Politik und der Verwaltung sehr hohe Erwartungen gestellt.

Als erster Schritt wird nun mittels eines kooperativen Planungsworkshops, bestehend aus drei Sitzungen, eine städtebauliche Rahmenplanung erarbeitet. Neben drei Planungsbüros sollen fünf Anwohner der Nachbarschaft sowie fünf weitere in Biberach wohnhafte Personen an den drei Workshops teilnehmen. Damit soll ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher Interessen und Meinungen zur Gebietsentwicklung in einem transparenten Diskurs in die Planung einfließen, um die beste von vielen möglichen Lösungen herauszuarbeiten.

Wer in Biberach wohnt und am Planungsworkshop teilnehmen möchte, kann sich bis spätestens Montag, 20. Dezember, per E-Mail an A.Spranz@Biberach-Riss.de wenden und wird dann auf eine Interessenliste gesetzt. Falls sich mehr als fünf Interessenten melden, entscheidet das Los. Personen, die in unmittelbarer Nachbarschaft des neu zu planenden Gebietes wohnen, werden direkt angeschrieben. Das erste von drei Kolloquien wird am Dienstag, 18. Januar 2022, in der Gigelberghalle stattfinden.

Auch im Vorfeld des Workshops besteht die Möglichkeit, Ideen und Anregungen für das Baugebiet Hirschberg mitzuteilen. Arne Spranz vom Biberacher Stadtplanungsamt nimmt die Ideen – bis einschließlich Montag, 20. Dezember – per E-Mail an A.Spranz@Biberach-Riss.de entgegen und leitet sie weiter.