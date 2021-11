Bündnis lädt zu Erinnerung an NSU-Morde auf den Münsterplatz

Ulm (sz) - „ Kein Vergeben, kein Vergessen“ – unter diesem Motto findet am Donnerstag, 4. November, ab 18 Uhr auf dem Münsterplatz in Ulm eine Kundgebung statt. Organisator ist die Plattform „Jugend gegen Rassismus 731“. Ziel ist es, an den mordend durch Deutschland ziehenden „NSU“ zu erinnern – und zu mahnen.

Sprengstoffanschläge und Banküberfälle

Am 4. November jährt sich die Aufdeckung des NSU zum zehnten Mal. Der sogenannte „Nationalsozialistische Untergrund“ ermordete zehn Menschen in ganz Deutschland. Sie verübten Sprengstoffanschläge und überfielen zahlreiche Banken. Mit der Kundgebung, die am 4. November um 18 Uhr auf dem Münsterplatz stattfindet, will die Plattform „Jugend gegen Rassismus 731“ auf die Opfer des NSU aufmerksam machen, aber auch weiterhin Aufklärung fordern.

Dabei wird auch Rafael Blumenstock gedacht, der vor 31 Jahren auf dem Münsterplatz brutal umgebracht wurde, die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Diese Gruppen stecken hinter der Plattform

Hinter der Plattform „Jugend gegen Rassismus 731“ steckt ein Zusammenschluss verschiedenster Gruppierungen und Jugendlicher aus der Ulmer Region. Der Plattform gehören an: DGB-Jugend (Deutscher Gewerkschaftsbund), IG Metall Jugend, Jugend Aktiv, BLM Ulm (Black Lives Matter), FCLR (Festival contre le racisme), Menschlichkeit Ulm, FFF (Fridays for Future), Young and Queer, Verdi Jugend, SDAJ (Sozialistische deutsche Arbeiterjugend) und DIDF Jugend (Föderation Demokratischer Arbeitervereine).

Die Plattform ruft unter dem Motto dazu auf, mit ihnen „gemeinsam auf die Straße zu gehen und allen Opfern von rassistischer Gewalt zu gedenken und dafür zu sorgen, dass sich der rechte Terror nicht wiederholt!“ Darüber hinaus fordert sie, die vollständige Aufklärung des NSU-Netzwerkes.