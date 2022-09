Bücherei hat neue Bücher von Autorinnen

Trossingen (sz) - Unter den Neuerwerbungen der Stadtbücherei Trossingen sind diesmal vor allem Bücher, die Frauen geschrieben haben.

So hat Lale Gül mit „Ich werde leben“ einen autobiografischen Roman geschrieben: Über das Aufwachsen eines muslimischen Mädchens im abgehängten Amsterdamer Westen, über Grenzen, Gebote, Loyalitäten einer ultrakonservativen Familie, über die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.

Von Tessa Hennig stammt „Immer Ärger mit den Bambini“: Ehe kaputt, Weinhandlung pleite. Dennoch reist sie mit der Mutter sie nach Apulien. Doch die Fahrt der beiden wird schon am Gotthard-Tunnel jäh unterbrochen, wo sie den fünfzehnjährigen Federico aufgabeln. Er ist aus dem Heim abgehauen und will zu seinem Großvater Alessio nach Brindisi. Den kennt er allerdings nur vom Foto, weshalb Alessio wenig erfreut ist, als Sandra und Heike den Jungen bei ihm abladen wollen.

Judith und Christian Vogt haben gemeinsam „Schildmaid. Das Lied der Skaldin“ geschrieben. Seit sieben Jahren baut die Einzelgängerin Eyvor ein Drachenboot in einem Fjord. Als sich immer mehr Außenseiterinnen um sie scharen, wird sie unerwartet zur Kapitänin eines Schiffes, das eigentlich niemals in See stechen sollte. Es kommt zu einem tödlichen Wettrennen bis ins Land der Eisriesen hinein, an dessen Ende nichts Geringeres droht als das Weltenende selbst.

Einen Erziehungsratgeber legen Karin Bergstermann und Anna Hofer mit „Bei meinem Kind mache ich das anders“ vor. Sie unterstützen junge Eltern dabei, die Kommunikation mit den (Schwieger-)Eltern zu verbessern, Ängste und Erwartungen auf beiden Seiten abzubauen und das gegenseitige Verständnis zu stärken. Ihr Ziel ist es, Eltern zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden und gelassen zu erziehen.

„Zur See“ stammt aus der Feder von Dörte Hansen: Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde auf die kleine Nordseeinsel. Dort lebt seit fast 300 Jahren die Familie Sander. Drei sehr unterschiedliche Kinder hat Hanne großgezogen,. Nun verändert sich das Leben der Familie von Grund auf, erst kaum spürbar, dann mit voller Wucht. Klug und mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom Wandel einer Inselwelt, von alten Gesetzen, die ihre Gültigkeit verlieren, und von Aufbruch und Befreiung.

Alle Bücher sind auch als E-Book ausleihbar unter www.onleihe.de/schwalbe

Nach wie vor hält die Bücherei den Liefer- und Abholservice aufrecht. Jeder kann per Mail (stadtbuecherei@trossingen.de) oder telefonisch (07425 / 3313380) bestellen.