Buckets N Joints feiern den Sound der 90er

Nach einem Tresor-Fund im Hintermooser Forst an der Landesstraße 317 zwischen Oberankenreute und Grund sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die die Täter beobachtet haben könnten.

Ein Förster hatte den Tresor am Dienstag, 12. November, bei einer Waldbegehung entdeckt. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, stammt der Tresor aus einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Lägelerstraße in Weingarten. Die Tat geschah am Freitag, 22.