Buchzelle steht ab sofort wieder in der Wassertorstraße

Isny (sz) – Die Buchzelle ist das erste Startsignal für die kommenden Isnyer Literaturtage im Frühjahr. Ab sofort lädt die Buchzelle am Standort bei den Rathaus-Arkaden Bürger und Gäste zum Büchertausch ein. Wie in früheren Jahren wird das Projekt des Kulturforums Isny e.V. von der Buchhandlung Mayer unterstützt, wie mitgeteilt wird.

„Ein Buch rein, ein anderes raus“ – Frei nach dieser Devise steht der öffentliche Bücherschrank Lesefans und Literaturfreunden in diesem Jahr wieder bis in den Herbst zur Verfügung. Die Buchzelle soll an zentraler Stelle beim Marktplatz die Lust aufs Lesen wecken und zum Büchertausch animieren. Ins Leben gerufen wurde das Projekt erstmals während der Isnyer Literaturtage 2016. Seither fiebern die Nutzer nach jeder Winterpause gespannt, wann die Buchzelle wieder geöffnet wird.

Ob Roman, Kinderbuch oder Sachliteratur – wie gewohnt bieten die Regale wieder eine bunte Mischung aus den verschiedensten Genres und für jeden Geschmack. Damit die Qualität stimmt und die Regalbretter nicht zu voll werden, behält sich das Kulturforum Isny vor, in die Jahre gekommene Bücher und Bücher in schlechtem Zustand auszusortieren.