Buchvorstellung fällt leider coronabedingt aus

Die für den 26. November, um 19 Uhr angekündigte Buchvorstellung des Heimatkreis Fridingen der Bände 39 und 40 zum Thema „Flucht – Vertreibung – Umsiedlung“ musste aufgrund der rasanten Corona-Entwicklung und den damit verbundenen Einschränkungen sehr kurzfristig abgesagt werden.

Nunmehr 75 Jahre zurückliegend, zur Jahreswende 1946 / 1947, begannen beispielsweise die sogenannten Dänemarktransporte. Ab diesem Zeitpunkt kamen in großer Zahl Menschen nach Fridingen, die aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, dort geflüchtet sind oder aus anderen, vom Krieg bedingten Gründen hier in Fridingen blieben. Ein Dreivierteljahrhundert war für den Heimatkreis Anlass und Verpflichtung, diese Menschen und deren ergreifende Schicksale festzuhalten.

Über 80 Autoren haben in 50 Aufsätzen mit vielen Bildern die bewegenden Schicksale ihrer Familien dokumentiert. Über 500 Menschen sind durch die Umstände des II. Weltkriegs neu in Fridingen angekommen. Entsprechend groß war das Interesse für die Veranstaltung und nicht minder groß die Enttäuschung, dass sie ausfallen musste. Trotzdem zwei gute Nachrichten: 1. Der Heimatkreis wird versuchen, die Programminhalte der Buchvorstellung bei einer Ausstellungseröffnung zu diesem Thema im Frühjahr 2022 zu präsentieren. 2. Die Bücher können jetzt an den bekannten Verkaufsstellen (Apotheke, Getränkemarkt, Banken, Bücherei, Gasthaus Sonne sowie bei Wolfgang Wirth und Günther Heni) zum Vorzugspreis erworben werden. Am Samstag wurde zudem vor dem Scharfeck kurzfristig eine zusätzliche Ausgabestelle eingerichtet. Der Doppelband ist nicht nur eine spannende Lektüre, sondern auch ein ideales Weihnachtsgeschenk.