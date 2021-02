Buchenberger-Zunft Emmingen - Kasperle- statt Narrentheater

Die Buchenberger Zunft aus Emmingen hat fünf Folgen Kasperletheater für die Narren und Hexen der Gemeinde aufgenommen. Eine Folge nach der anderen wird an die Zunftmitglieder verschickt. Für den Videowettbewerb von Schwäbische.de wollten die Buchberger der ganzen Region einen Einblick in ihre Fasnet-Aktion bieten.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.