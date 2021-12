Bubenheimer wird Bezirksvorsteher in Wangen

Der Stuttgarter Gemeinderat hat Jakob Bubenheimer zum neuen Bezirksvorsteher von Stuttgart-Wangen gewählt. Der 31-Jährige ist in Aalen geboren und aufgewachsen und hat nach dem Abitur am Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasium Politik und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und danach Caritaswissenschaft und Ethik in Freiburg studiert.

Ursprünglich hatten vier Bewerberinnen und Bewerber für die Stelle in Wangen kandidiert. Zum entscheidenden Wahlgang trat aber nur Bubenheimer an. Er bekam 33 Stimmen, neun Räte enthielten sich.

Seit 2019 arbeitet Jakob Bubenheimer in einem Kommunalberatungsunternehmen. Durch diese Tätigkeit und durch sein ehrenamtliches Engagement als Ortschaftsrat in Wasseralfingen kennt er die Kommunalarbeit. „Ich habe Lust auf Wangen. Die Mischung aus Neckar, dem alten Dorfkern, Hafen und der Wangener Höhe ist reizvoll“, sagt Bubenheimer. Zu den Gratulanten zählten der Stuttgarter OB Frank Nopper, die Fraktionsvorsitzenden der Rathausparteien und die scheidende Bezirksvorsteherin Beate Dietrich. Sie geht zum 1. März kommenden Jahres in den Ruhestand.