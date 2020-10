Aalen (an) - Die Bruno-Widmann-Stiftung setzt die Unterstützung der Gemeinschaftsschule Welland, der Parkschule Essingen, der Uhlandrealschule Aalen und der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen auch in diesem Jahr fort. Aufgrund der Corona-Krise ist der Bedarf an Grundausstattung zur digitalen Bildung gestiegen. Die Stiftung hilft den Schulen mit jeweils 2500 Euro diesen Bedarf zu decken. Foto: Autohaus Bruno Widmann