Bruni Adler gibt Opfern eine Stimme

Nach „Bevor es zu spät ist“, „Geteilte Erinnerung“ und „Zerrissene Leben“ ist nun „Stacheldraht und Bambusspeere“ das vierte Buch, mit dem Bruni Adler den ungezählten Opfern von ertragenen Leiden in Kriegszeiten eine Stimme gibt. Am Sonntag wurde diese 470 Seiten starke Dokumentation zu Indonesiens verdrängter Geschichte der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es war in der Bücherei im Kornhaus kaum möglich, einen Platz zu bekommen. Freunde und Familienangehörige sowie an dem Aufrollen von geschichtlichen Zusammenhängen Interessierte, die nicht dem Vergessen anheimgestellt werden sollen, hatten sich Zeit für die Einführung in ein Buch genommen, das laut Verleger Hubert Klöpfer‚“ein großes, ein bedeutendes und vor allem kein gewöhnliches ist“. Inmitten der Zuhörerschar saßen vier Zeitzeugen, die der Autorin ihre Lebensgeschichte anvertraut hatten. Musiker Jean-Jacques Schalekamp untermalte das Gehörte mit einfühlsamen Tönen aus dem südostasiatischen Reich.

„Wenn man noch nichts von ihr weiß, dann ist die verdrängte Geschichte Indonesiens weit von uns entfernt“, sagte Hubert Klöpfer in seinem Grußwort. Um dann aber sicher zu sein: „Spätestens heute rückt diese Geschichte aber ganz nah an uns heran.“ Bruni Adler habe sich, wie in den drei Büchern zuvor, als Analytikerin und Aufklärerin „forschend und recherchierend der Tragik und dem Trauma des Krieges verschrieben“. Wobei sie sich nie mit fertigen historischen und politischen Antworten zufrieden geben würde, „sondern die vermeintlichen Gewissheiten in Frage stellt“.

Bernhard Dahm, emeritierter Professor für Südostasienkunde der Universität Passau, war es dann, der in die Welt, die oftmals nur als Urlaubsparadies denn als Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen bekannt sein dürfte, einführte. Dahm lobte das Vorgehen von Bruni Adler, sich mit den Vorgängen in Indonesien seit Beginn des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt zu haben, indem sie „mit Mitgliedern direkt betroffener Gruppen, um die sich die Geschichtsschreibung bisher wenig oder gar nicht gekümmert hat“, zu sprechen.

Zu jener Zeit, so Dahm weiter, sei Indonesien noch eine niederländische Kolonie gewesen, in der auch Vertreter anderer Nationen im Dienste der Kolonialregierung gearbeitet hätten oder eigenen Interessen nachgegangen seien. Die erste von den Auswirkungen des Krieges betroffene Gruppe seien die in Indonesien lebenden Deutschen gewesen. „Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in den Niederlanden im Mai 1940 wurden sie als Feinde betrachtet und in entwürdigenden Lagern interniert. Als im März 1942 japanische Truppen in Java einmarschierten, befreiten sie die Deutschen und sperrten die niederländischen Familien ein. Die Indonesier, die hofften, von den japanischen Besatzern die Unabhängigkeit zu erhalten, wurden in großen Scharen zu Zwangsarbeit verpflichtet“, berichtete Professor Bernhard Dahm.

Bruni Adler lässt in ihrem Buch „Stacheldraht und Bambusspeere“ nun Jene zu Wort kommen, die unter Unterdrückung und Ausbeutung am meisten zu leiden hatten. Seien es Deutsche, Indonesier, Holländer, Indo-Europäer oder auch Japaner. Überaus eindrücklich entstehen so Bilder von Frauen, Männern und Kindern, die nicht so schnell wieder aus den Köpfen der Betrachter weichen werden. Zu erschütternd ist das, was diese Menschen durch Bruni Adler an die Nachwelt weitergeben.

Die Erinnerungen sind bis heute präsent

Exemplarisch für die in acht Jahren zusammengetragenen Lebenswege las die Autorin jene Passagen, die sich mit dem Schicksal der anwesenden Zeitzeugen Muriel, Frank, Conny und Felix beschäftigen. Und man merkte es ihnen an, dass sie auch nach so vielen Jahren die Erinnerung nicht wie einen alten Mantel abstreifen können. „Was hast Du aus allem gelernt?“, fragt Bruni Adler die 1932 in Java geborene Conny. Und diese antwortet: „Kämpfen, überleben, nicht aufgeben!“