Brugger erhält den Reha-Zukunftsstaffel

Isny (sz) - Die Rehaklinik Überruh hat den Reha-Zukunftsstaffel an die grüne Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger übergeben. Chefarzt Dr. Thomas Bösch und Dr. Constanze Schaal, Vorstandsvorsitzende der Degemed und Geschäftsführerin der Reha-Zentren Baden-Württemberg, sowie Kaufmännische Leiterin Ann Kristin Kwickert und Dieter Beh, Leiter Gesamttherapie, überreichten Bruger den Staffelstab der „Reha-Zukunftsstaffel 2021“.

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (Degemed) will damit der Rehabilitation eine Stimme in der Öffentlichkeit geben. „Die medizinische Rehabilitation ist systemrelevant!“, ist Schaal überzeugt. Deshalb brauche sie eine Stärkung. Der Staffelstab tourt durch Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland. Chefarzt Bösch berichtete, wie sich Reha-Einrichtungen in der Pandemie angepasst haben, sodass keines der Häuser der Reha-Zentren Baden-Württemberg schließen musste.

Beh ergänzte, dass gerade in der Corona-Zeit deutlich geworden sein, wie wichtig Reha und Vorsorge seien. „Das psychische, soziale und körperliche Gleichgewicht muss gestärkt werden“, andernfalls seien manche Branchen für den Fachkräftemangel selbst verantwortlich. Damit Patienten nach der Entlssung im Alltag weiter vorsichtig sind, bietet die Rehaklinik Überruh seit Juli eine Präventions-App an.