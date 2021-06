Brückenbauwerke nicht mehr zu retten

Die Fachplaner des Landratsamts haben in der Sitzung am Dienstag nochmal deutlich die Aufgaben und Problematiken der Sonderbucher Steige abgesteckt.

Als Kreisstraße erfülle die Steige entsprechende Funktionen, die einem Neubau ebenfalls wieder gegeben sein müssen. So binde sie Asch und Sonderbuch sowohl an die Kernstadt als auch ans überregionale Netz an. Rund 2500 Fahrten pro Tag gehen aktuell über die Strecke, welche vor rund 140 Jahren gebaut worden ist und eine Steigung von durchschnittlich sieben Prozent hat.

Bereits in den 1970er Jahren habe es eine größere Sanierung der Stützbauwerke mit Spritzbeton gegeben. Das hohe Alter der Bauwerke und die Topographie stellen die Experten vor große Probleme. Einerseits habe man keine Pläne der Bauwerke, andererseits habe die Sanierung mit Spritzbeton zu weiteren Problemen geführt. Wo vorher Hangwasser durch die Bauwerke fließen konnte wird dieses nun zurückgehalten, was besonders beim Wechsel zwischen kalten und warmen Temperaturen für Frostbruch und Abplatzungen sorgt. Zwar habe der Schwerverkehr der vergangenen Jahre sicherlich auch zu Schädigungen beigetragen aber bei weitem nicht so wie die oben genannte Problematik. Die Bauwerke seien zudem am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, da sie auch in der Breite für Pferdefuhrwerke gebaut worden waren und nicht für 40-Tonner.

Die Behörde habe bereits aktuell sehr hohe Unterhaltungsmaßnahmen, die von der Straßenmeisterei umgesetzt würden. Auf Anregung von Gemeinderat und Bürgerschaft wird das Landratsamt einen detaillierten Schadensbericht für die Steige veröffentlichen, sobald dieser fertiggestellt ist. Die Steige wird zudem weiterhin engmaschig überwacht, ob sich weitere Verschlechterungen einstellen. Die aktuellen Maßnahmen könnten deswegen noch verschärft werden.

Der Abschluss der Vorplanungen wird frühestens für Herbst 2021 erwartet. In diesem Rahmen ist bereits eine Informationsveranstaltung für die Bürger geplant. Frühestens Ende 2021 beziehungsweise Anfang 2022 ist mit einem Beschluss des Kreistags zu rechnen, welche Varianten dann weiter untersucht werden sollen. Dann erst folgt die Beauftragung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Wann ein finaler Beschluss für eine Variante erfolgt, ist aktuell noch nicht abzusehen.