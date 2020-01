Bruder Jakobus hält einen Vortrag über die Ägypter

Im Rahmen des Ramsberger Kulturprogramms hat Einsiedler Jakobus Kaffanke in Schönach einen Vortrag über „Matthäus den Armen“ gehalten.

Doch von einem „Armen“ zu sprechen fiel gegen Ende des Vortrags nach einem Parforceritt des Benediktiners vom Ramsberg durch dreitausend Jahre ägypto-christliche Geschichte deutlich schwer.

Eine reiche Tradition und Überlieferung tief hinein in biblische Zeiten verleiht der noch immer in dem muslimischen Land bestehenden orthodoxen Kirche eine tiefe Verwurzelung und Präsenz. Dabei stellen die Kopten - einheimisch schlicht für „Ägypter“ - gemäß Bruder Jakobus die ägyptische Urbevölkerung dar. Diese beträgt immerhin noch rund 10 Prozent gegenüber der arabischen Mehrheit. Auch wenn diese heute als Märtyrerkirche unter einem gewissen Verfolgungsdruck infolge der Islamisierung der Region leiden.

Im Gegensatz zur Westkirche sehen die Kopten das menschliche Wesen Jesus nurmehr wie ein Tropfen Essig im Meer seines göttlichen Wesens. Das macht sie in ihrer moslimischen Umwelt, welche in Jesus lediglich einen Propheten sieht, nicht unbedingt akzeptabler. Was aber hat ein Mönch aus Ägypten den Europäern heute zu sagen? Diese Eingangsfrage von Frieder Kammerer, Stellvertretender Vorsitzender des Ramsberger Fördervereins, beantwortete Jakobus auf seine Weise.

Bereits in der biblischen Josefsgeschichte wird erzählt, wie ein Israelit zum höchsten Beamten in Ägypten aufsteigt. Ebenso wie später Mose, der sogar einen ägyptischen Namen trägt - was beide aber tatsächlich mit den späteren Magiern in der Weihnachtsgeschichte verbindet, ist das Denken und Handeln nach Träumen und Visionen. Ein spirituelles Denken, welches den rationalen Menschen im Westen heute völlig fremd ist.

Matthäus der Arme führt ein Leben in der Wüste

Nicht zuletzt war es Jesus Vater Josef, der den Auftrag erhielt, „das Kind und seine Mutter“ nach Ägypten in Sicherheit zu bringen. Die Stationen dieser Flucht können Interessierte im Nilland mithin noch heute nachvollziehen. Matta al Maskin, wie Matthäus der Arme auch genannt wird, hat 1960 mit einigen gleichgesinnten und geschulten Mönchen begonnen ein asketisches Leben in der Einsamkeit der Wüste zu führen. Sein Reformwerk, so Bruder Jakobus, führte zu einem beispiellosen Aufblühen der koptischen Spiritualität und trug entscheidend dazu bei, dass die koptische Kirche als Märtyrerkirche dem Ansturm des Islamismus bis jetzt standhalten konnte.

Der Schönacher Vortrag bildete den Schlussstein unter seinen Vorträgen im Kloster Beuron zur Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten sowie den Vorträgen der vergangenen Jahre.