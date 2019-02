Broschüre zum Vorstudium „Gestaltung“ ist da

Die neue Broschüre zum Vorstudium „Gestaltung“ der Kunstschule Bodenseekreis ist vor Kurzem erschienen und kann kostenlos bei der Jugendkunstschule in Meersburg angefordert werden. Diese ist täglich von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 07532 / 60 31 erreichbar. Dort werden ab sofort auch die persönlichen Bewerbungstermine vergeben (in Reihenfolge der Anmeldung).

Mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Meersburg und der Fachhochschule Konstanz hat der Bodenseekreis 1995 das Vorstudium „Gestaltung“ eingerichtet. Als zweisemestriger Studiengang mit Vollzeitunterricht dient es der Vorbereitung eines Studiums im angewandten oder freien künstlerischen Bereich, insbesondere für Fachhochschulen, Kunstakademien, kunstpädagogische oder kunsttherapeutische Ausbildungsstätten.

27 Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet besuchen derzeit das direkt am Bodensee gelegene Vorstudium Gestaltung und erarbeiten sich die Grundlagen für ihren Wunsch-Studiengang, heißt es in einer Mitteilung der Kunstschule. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem Malerei, Grafik, Design, Fotografie, Trickfilm, Aktzeichnen, Kunst- und Designgeschichte sowie künstlerische Projekte. Ausstellungs- und Atelierbesuche sowie die Konzeption und Durchführung einer eigenen Ausstellung gewähren Einblicke in den Berufsalltag.

Somit hilft das Vorstudium den Studierenden, ihre künstlerische Ausdrucksfähigkeit zu erweitern und ein kritisches Urteilsvermögen zu entwickeln. Konkretes Ziel der Ausbildung ist der Nachweis der Eignung und die Fertigstellung umfangreicher Bewerbungsmappen.

Bewerben können sich junge Leute ab 18 Jahren mit Abitur oder Fachhochschulreife, deren Berufswunsch in eine künstlerische Richtung zielt, wie freie Malerei, Grafik,- Produkt-, Medien-, Game- oder Modedesign, Kunsterziehung und -therapie, Bühnenbild, Fotografie oder Architektur.