Brochenzeller Senioren feiern vergnügliches Sommerfest

Brochenzell (sz) - Die Brochenzeller Senioren haben sich zum Sommerfest getroffen. Uschi keller-Weishaupt begrüßte 71 gut geläunte Gäste im Gemeindehaus. Das Fest wurde aufgrund der unsicheren Wetterlage ins Gemeindehaus St. Jakobus verlegt.

Zum Einstieg gab’s einen leckeren „Erdbeerhugo“, der von Marianne Schwarz schon traditionell schmackhaft zubereitet war, schreibt das Seniorenteam Brochenzell in einer Pressemitteilung. Während sich danach die Senioren Kaffee und Erdbeerroulade schmecken ließen, wurden sie mit Musik vom „Akkordeon-Orchester-Fiorini“ unterhalten und dankten dies mit viel Applaus.

Martina Blaser, als Tochter des Gründers Arno Fiorini, leitet die Gruppe und ist auch gleichzeitig Dirigentin des Orchesters, das mit elf Spielern angetreten war, weil die komplette Gruppe mit 30 Spielern den zur Verfügung stehenden Platz weit überschritten hätte. Während einer der Mitspieler die Pausen immer wieder mit lockeren Sprüchen und kecken Witzen überbrückte, durfte der Senior und Gründer, Arno Fiorini, bei seinem Solo einen überwältigenden Applaus entgegennehmen.

Im Anschluss daran folgte ein gelungener Auftritt von drei verschiedenen Altersstufen der Jazztanzgruppe aus der Jugendkunstschule Bodenseekreis unter der Leitung von Silke Vonbach. Diese Buben und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren begeisterten die Senioren mit Schwung und Rhythmus und wurden dafür mit viel Beifall bedacht. Außerdem gab’s einen kleinen Geldbetrag für die Gemeinschaftskasse, sowie ein leckeres Eis für jedes einzelne der teilnehmenden Kinder, schreiben die Veranstalter.

Dass auch für das körperliche Wohl bestens gesorgt war, dafür sorgte das Grillteam um Sigi und Jan Schwarz, welches die Gäste wieder versorgte. Das Fazit des Seniorenteams: Alles in allem ein absolut gelungener Nachmittag, welcher bei Akteuren wie Gästen in guter Erinnerung bleiben wird.

Gegen Ende informierte Uschi Keller-Weishaupt noch über die kommenden Termine des Seniorentreffs. Am Donnerstag, 18. Juli, ist nochmals Treff , eventuell wird Bettina Schäfer nochmals Sitzgymnastik anbieten. Der erste Seniorennachmittag nach den Ferien ist dann am 12. September, wahrscheinlich „beim Andy auf Wagners Ranch“. Speziellen Dank gab es noch an Marianne Schwarz für den perfekten Küchenablauf, an Sigi und Jan Schwarz für die Arbeit am Grill sowie an Christine Jäger für die Organisation der Jazztanzgruppe und das Besorgen von Eis.