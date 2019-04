BRK-Bereitschaft leistet rund 21 000 Stunden

21 213 Stunden ehrenamtliche Arbeit haben Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Lindau, im vergangenen Jahr geleistetet. Das berichtete Kreisbereitschaftsleiter Markus Natterer auf der Hauptversammlung.

Rotkreuzbereitschaften, Helfer vor Ort (HvO) und Arbeitskreise investierten ihre Zeit unter anderem in 3117 Stunden Sanitätsdienst bei Sportveranstaltungen oder Volksfesten, 2007 ehrenamtliche Stunden in Notfallrettung und Krankentransport, 1557 Stunden bei den Blutspenderterminen und 2681 Stunden an in- und externer Aus- und Fortbildung der Schnelleinsatzgruppen (SEG), Helfer vor Ort (HvO), Kreisauskunftsbüro (KAB) und Kriseninterventionsdienst (KID).

Positiv aufgefallen sei dabei, dass sich die Stunden im Bereich der Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt habe. Das zeige, dass die Helfer bestrebt, seien auf einem hohen fachlichen Niveau arbeiten zu können.

Natterer berichtete davon, dass es bedauerlicherweise auch einen leichten Rückgang an ehrenamtlichen Rotkreuzhelfern zu verzeichnen gebe. Waren es in 2017 noch 206 aktive Helfer, so ging deren Anzahl um 21 auf insgesamt 185 Aktive zurück.

BRK-Kreisverbandsvorsitzender Franz-Peter Seidl lobte die Arbeit der Aktiven ehe im Verlauf des Abends noch verdiente Rotkreuzler geehrt wurden. Das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze erhielten Barbara Achberger (BER Weiler), Sandra Kurkowski, Elke Buohler und Angelika Assmann (alle KID).

Mit dem Ehrenzeichen in Silber wurde Dirk Nigmann (BER Lindau) ausgezeichnet. Für 25 Dienstjahre im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) wurden Matthias Grüner und Markus Natterer (BER Lindau) geehrt. Die Ehrung für 40 Dienstjahre durften Felisa und Mercedes Casal Garcia (beide BER Weiler) sowie Karl-Heinz Wimbauer (BER Lindau) entgegen nehmen.