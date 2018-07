Britische Segler entschuldigen sich nach Freilassung

Dubai (dpa) - Die Segler aus Großbritannien haben sich nach ihrer Freilassung aus iranischer Gefangenschaft entschuldigt. Man habe niemanden ärgern, sondern nur zu einer Regatta segeln wollen, sagte einer der Männer bei seiner Ankunft in Dubai. Die Segler nahmen die Schuld für ihr Missgeschick auf sich. Die fünf Briten hatten sich in der vergangenen Woche mit ihrer Jacht auf den Weg von Bahrain nach Dubai gemacht. Doch ein technischer Defekt führte dazu, dass ihr Schiff in iranische Hoheitsgewässer abtrieb.