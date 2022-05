Brenzbahn: Einschränkungen im Juni

Aalen (an) - Im Juni modernisiert die Deutsche Bahn auf der Brenzbahn ihre Eisenbahninfrastruktur. Deshalb müssen die Zugfahrgäste der SWEG-Linien RS 5 und RS 51 sowie der DB-Linie IRE 50 mit Einschränkungen rechnen.

Über das Pfingstwochenende finden in Ulm umfangreiche Arbeiten an der Eisenbahninfrastruktur statt, weshalb Züge von der Brenzbahn den Hauptbahnhof nicht anfahren können. Daher müssen von Freitag, 3. Juni (21 Uhr), bis einschließlich Dienstag, 7. Juni (5 Uhr), die Züge auf der Brenzbahn im Abschnitt Langenau – Ulm Hbf ausfallen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird während dieser Zeit eingerichtet. Die SEV-Busse fahren folgende Bushaltestellen an: Langenau Bahnhof, Unterelchingen Bahnhof, Oberelchingen Bahnhof, Thalfingen Ortsmitte, Ulm Wielandstraße (für Ulm Ost) und Ulm ZOB Ost Bussteig H (für Ulm Hbf). Ein Teil der SEV-Busse fährt zwischen Langenau und Ulm Hbf als Schnellbus ohne Zwischenhalt und verkehrt ab Ulm Hbf weiter nach Herrlingen.

Die Busse fahren zu geänderten Uhrzeiten und weisen längere Fahrzeiten als der Zug auf. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste deshalb unbedingt ihre Reiseverbindungen überprüfen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Während der Sperrung des Abschnitts Langenau – Ulm Hbf übernimmt die SWEG auch die Fahrten der IRE-Züge der Deutschen Bahn auf dem Streckenabschnitt Aalen – Langenau mit nahezu unveränderten Fahrzeiten.

Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter www.sweg.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt die SWEG unter 0 74 71/ 18 06 11.

Am Pfingstwochenende gibt es vom 3. Juni (21 Uhr) bis 7. Juni (5 Uhr) im Großraum Ulm außerdem auf folgenden Strecken Schienenersatzverkehr: Ulm Hauptbahnhof – Herrlingen (Donaubahn), Ulm Hauptbahnhof – Laupheim West/Stadt (Südbahn) sowie Ulm Hauptbahnhof – Weißenhorn/Senden/Illertissen.

Aufgrund von Bauarbeiten an den Gleisanlagen ist die Brenzbahn von Mittwoch, 8. Juni, bis einschließlich Freitag, 24. Juni 2022, zwischen Oberkochen und Giengen für den Zugverkehr gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten. Die Busse verkehren zu geänderten Uhrzeiten und weisen längere Fahrzeiten als der Zug auf. Die SEV-Busse fahren folgende Bushaltestellen an: Oberkochen Bahnhof, Königsbronn Heidenheimer Straße, Itzelberg B19, Schnaitheim Lamm, Heidenheim ZOB und Voith- Werk, Mergelstetten Hohlenstein, Herbrechtingen Schwanen und Giengen Bahnhof. Ein Teil der SEV-Busse fährt zwischen Oberkochen und Giengen als Schnellbus mit Zwischenhalt nur in Heidenheim am ZOB.

Zwischen Aalen Hbf und Oberkochen verkehren die Züge halbstündlich nach einem Sonderfahrplan. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter www.sweg.de, www.efa-bw.de und www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte erteilt die SWEG unter 0 74 71/ 18 06 11.