Baienfurt (sz) - Ein brennender Busch hat am Freitagabend in Baienfurt für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, rückte die Feuerwehr am Freitag gegen 16 Uhr mit 15 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Warum der Busch an der Ampel an der Kreuzung Schussentalstraße/Niederbieger Straße brannte, ist bislang nicht geklärt.