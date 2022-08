"Bremsen lösen, um Wohnraum bezahlbarer zu machen"- Nicole Razavi im Sommerinterview

Seit Ende Juli ist der baden-württembergische Landtag in der Sommerpause. Das ist für Regio TV der Startschuss für unsere politischen Sommergespräche in der Reihe „Fokus BW“. Nach Corona in den beiden vergangenen Jahren hat in diesem Jahr vor allem der Angriff Russlands auf die Ukraine die politischen Schlagzeilen beherrscht. Aber auch Themen wie Klimakrise, Verkehrswende und bezahlbarer Wohnraum sind aktueller denn je.

Diese Themen werden wir in unserer 10-teiligen Serie „Fokus BW“ ausführlich mit den Spitzenpolitikern des Landes besprechen. Aber auch private Einblicke sollen in den Sommergesprächen nicht zu kurz kommen.

Zu Gast bei Moderator Ralph van Gülick ist in dieser Sendung: Nicole Razavi, CDU, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen.

