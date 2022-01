Bremsbeläge an Fahrrad gelöst

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei aufgenommen, nachdem ein Unbekannter in der vergangenen Woche die Bremsbeläge vom Fahrrad einer 42-Jährigen in der Ravensburger Huberöschstraße gelöst und teilweise gestohlen hat.

Die Radlerin bemerkte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag beim Anhalten an einer roten Ampel, dass ihr Zweirad kaum Bremswirkung entwickelte und konnte einen Unfall im letzten Moment verhindern. Dabei stellte sie fest, dass sowohl die Vorder- als auch die Hinterbremse gelockert worden war und zudem ein Bremsklotz fehlte. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.